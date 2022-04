Yajun KERJOUAN

Spécialisation :



• Gestion de contenu d’entreprise

• Gestion de contenu Web

• Gestion intégrée des documents

• Collaboration et Réseau sociaux d’Entreprise (RSE)

• Gestion de projet

• Test informatique





Prestation :



• Cadrage des besoins métiers

• Assistance à la maîtrise d'ouvrage

• Formation et accompagnement des utilisateurs clés

• Architecture fonctionnelle de solutions ECM

• Analyse stratégique et d'opportunités



Mes compétences :

Microsoft SharePoint

Business Objects

Gestion de projet & PMO

Scrum Methodology - Product Owner

Project Portfolio Management

PRINCE2 methodology

Microsoft Windows

Business Analyst

Microsoft Office

Mercury Quality Center