Agence de communication dans le nord de la france, sur Lille et Valenciennes, Del Diseño dirigé par Jacques DELVA vous accompagne tout au long de vos projets de communication. La création de logo pour votre entreprise, ou évènement, établissant la charte graphique compléte... En étroite collaboration avec de gros imprimeurs nous vous proposons aussi l'impression de vos cartes de visite, flyers, affiches, bâches... petits et grands formats, ainsi que la conception de votre boutique, enseigne, vitrines, véhicules publicitaire.

La pose de films adhésifs, y compris en total covering, est une activité en développement depuis plusieurs années. Egalement spécialisé dans la décoration d'intérieur, Del Diseño vous invite à découvrir ce produit innovent : le vinyle thermoformable (plus de 100 textures pour habiller mobilier, murs, électroménager, bar, commande de bord…) Bref, toutes les décorations sont réalisables. Disposant d’une large gamme de bois , marbres, cuirs, aluminiums, peau de serpent ou alligator… Ces matières sont exclusives, nobles et permettent de décorer vos intérieurs, salons, chambres, bars, entrés d’immeuble... De ce fait, elles apportent une touche de luxe et d'originalité à votre environnement. Ces produits de décoration sont résistants à l’humidité, ils ne nécessitent aucun entretien, et de par leur importante épaisseur, ils sont très robustes et ne craignent pas les chocs.



Mes compétences :

TOTAL COVERING

Création graphique et logo

Décoration d'intérieur

Design