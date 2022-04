Yakana KOFANE

Conscience Profetionnelle, Assiduté dans le Travail, sont mes vertus les plus remarquables sur le plan travail...

En effet, je suis technicien du Génie Civil de Formation. J’ai suivis mes études graduellement de la classe de 1ère Année Bâtiment, jusqu’en classe de Terminale série (F4) dans l’option du Génie Civil. Je suis titulaire d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle en Bâtiment, d’un Probatoire (F4) et d’un Brevet Professionnel. Après la fin de mes études en 1993, la saison d’expérimentation dans les grands chantiers de constructions Bâtiment m’avait ouverte les portes. Agent consciencieux, j’y ai servi servis pendant plusieurs années dans l’optique d’acquérir une expérience et une conscience professionnelle dans mon cadre d’activité.

En 1995, la conquête de servir de mieux en mieux dans des grandes Entreprises de mon Pays m’anime. Je me fais recruter dans une Entreprise du Génie Ferroviaire. Multiples séances de Formations Inter-service vont me permettre de croitre mon expérience en qualité de Technicien de Maintenance des voies du Chemin de Fer. D’où viennent en suite s’ajouter les grands chantiers des renouvèlements massifs des voies sans avenir de maintenance. Au Cameroun dans mon terroir, où comme à Madagascar sur la grande Île, ces deux grand pays demeurent le berceau de mes grandes réalisations dans le cadre de la maintenance des voies ferroviaires.

Je serais prêt à vous servir positivement dans les normes des règles de l’art, au cas où vous viendrai à me faire confiance.

Dans l’espoir que cette Lettre de motivation attirera votre attention particulière, Monsieur le Directeur, Veuillez recevoir l’expression de ma très haute considération à laquelle j’associe mon profond respect.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop