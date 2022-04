Prescription et vente de solutions multi techniques dans les marchés:

X Bâtiment : Maison individuelle, tertiaire et logement collectif

X Travaux publics: VRD, assainissement et traitement d'eau

X Cuisine collective/restauration commerciale

X Industriels: agro alimentaire, construction navale, ...



Management équipe sédentaire et itinérante (Plan d'action commercial et individuel, pilotage CRM/reporting, tableaux de bord, formation, accompagnement...)



Relations avec les usines nationales ou étrangères (développement de produits, stratégie, logistique, qualité...)



Mes compétences :

BTP

Développement commercial

Informatique

Management

Marketing

Négociation