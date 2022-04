Bonjour je m'appelle Yakhara Mbow j'habite à Sicap Mbao Villa numéro 199 . Je suis titulaire d'une licence professionnelle à l'Institut Supérieur d'Informatique j'aimerais obtenir une poste de stage au sein de votre compagne.



Mes compétences :

Bureautique: Microsoft office 2007, 2010,2013

Langages web : HTML5, CSS3, PHP, JavaScript

Comptabilité générale et comptabilité analytique.

Langages de programmation : C, C++, JAVA, C #, VB.

MySQL

Base de données

Développement logiciel

Merise

UML

Visual Basic .NET

UML/OMT

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Merise Methodology

JavaScript

Java

Internet

HTML5

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop