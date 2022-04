Yakhlef SAHALOUI

Madame, Monsieur,

Suite a votre annonce apparue sur le site « linkedin.com », j’ai l’honneur de vous présenter ma candidature au poste de chef comptable au sein votre société.



Titulaire de deux diplôme : licence en science commercial option comptabilité et technicien supérieur en informatique de gestion, renforcer par des autres formations en informatique et comptabilité.



08 mois comme analyste-programmeur et maintenance à ETS BOUMAHDI MOURAD : entreprise de développement des applications de gestion et vente de matérielle informatique.



08 ans comme un comptable principale dans une société d'importation de bois et dérive SARL FABAS, exerçant des différentes taches et responsabilité tel que, comptabilité générale, analytique, paye, déclarations sociales et fiscales (mensuelle et annuelle), analyse des comptes, rapport de gestion ... etc.



Ma longue expérience au sein de Sarl Fabas comme comptable principale, combiné de ma très bonne maitrise de l'outil informatique tel que « Excel, Word, Access, et programmation avec delphi » notamment les tableaux croisés dynamique en Excel, me permet de gérer parfaitement toutes les taches comptables, et administratives, en respectant les délais et les lois en vigueur, ainsi que le reporting et les analyses nécessaires pour la gestion avec une rapidité et exactitude.



De plus, mon expérience professionnelle variée m'a permis de développer une aisance relationnelle et excellentes capacités d'adaptation qui me permet de s’intégrer facilement dans n’importe quel secteur d’activité.



Je reste à votre entière disposition pour tout complément d'information, et je serais heureux de pouvoir vous rencontrer pour explorer toutes possibilités et pour évoquer mon parcours et les missions qui pourraient m'être confiées.



Mes compétences :

Discrétion

Qualité relationnelle

Méthodiques et organisé

Facilite d’adaptation et rapidité d’apprentissage

Travail sous pression

Respecter les échéances

Esprit de synthèse et d’analyse

Esprit d'initiative

Sens de la responsabilité et esprit d’équipe

Manager une équipe

Requêtes SQL

Rédaction des courriers et correspondances

Programmation avec Delphi

Fiscalité des entreprises

Contrôle de gestion

Tableau de Bord

Reporting

Analyse financière

Nouvel système comptable SCF

Logiciels de comptabilité, commerciale et paye (PC