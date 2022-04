Yakoub BOUKAHIL

30 ans, Ingénieur d'état en Informatique; Systèmes Parallèles & Distribués, diplôme obtenu en 2009. Service National Accompli, j'ai rejoint l'équipe de la Sarl LAD Pharma en Avril 2013, et depuis, j'ai plongé dans le vif du métier à clavier et souris, en bénéficiant de multiples formations en sécurité informatique, réseaux et BD avancées...

Mes compétences s'étalent alors sur les réseaux (étude, mise en oeuvre, sécurité) de différentes architectures, le progiciel de gestion Sage, commettant le troisième progiciel de gestion au monde, et sa maîtrise étaient toujours ma passion. Ma société dispose actuellement quatre (04) modules essentiels de Sage, sur lesquels une formation continue m'est dispensée.



Enfin, encore jeune et très ambitieux, je suis entièrement à l'écoute des opportunités du marché de travail. avec une mobilité Internationale.



Mes compétences :

Java

Microsoft Access

PL/SQL

SQL

Microsoft Windows

Microsoft Office

Réseaux informatiques & sécurité

Sage

Responsabilité sociétale des entreprises

Réseaux d'entreprises

Administration réseaux