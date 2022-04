Yakov ZOTOFF

NEGOBAT est une société spécialisée dans le domaine de la rénovation ,agencement ,déconstruction métallique, la démolition industrielle, le transfert industrielle la dépollution sur toute la FRANCE.



De plus, NEGOBAT s’entoure de techniciens intervenant sur toute la France en moins de 72 heures étant équipé de véhicule et l’ensemble des besoins y sont présent.



Nos points forts :

Des tarifs très compétitifs

Intervention sur toute la France et sur tout secteur d’activité

Possibilité d’intervention nocturne et week end

Devis rapide après visite sur site

Travail rapide et soigné

Respect des normes ISO

En fin de parcours mise à disposition du BSDI



Sol Industriel

Les sols industriels en résine doivent pouvoir répondre aux exigences les plus diverses afin de pouvoir garantir une durabilité et une sécurité optimale :



Résistance mécanique (résistance aux chocs, poinçonnements ou rayures)

Hygiène (surface lisse et sans joint)

Résistance chimique (produits agressifs et détergents)

Sécurité (sol antidérapant, marquage au sol)

Thermique (chambre froide)

NEGOBAT vous garantit la fourniture d’une fiche technique avant l’application de résine polyuréthane ou de réagréage.



Démanteler Une Usine : un Chantier qui requiert du Savoir Faire

Un démantèlement de site industriel ne s’improvise pas. Ce type de chantier requiert de l’expérience, de la méthodologie et de la rigueur.



Faire appel à NEGOBAT, c’est s’adresser à une équipe professionnelle capable de mener à bien ce chantier en toute sécurité.



Curage de Bâtiments et de locaux techniques

NEGOBAT intervient sur la remise à nu de toutes vos structures,

l’enlèvement de tout ou partie des éléments non structurels

d’un bâtiment afin de permettre, soit la rénovation ou soit la démolition de l’ouvrage.

Murs porteurs ou non

Cloisons

Plafonds

Sols : moquettes, parquets, carrelages

Locaux techniques : chaufferies, salles informatiques. .



NEGOBAT

27 Rue Leon loiseau MONTREUIL 93100

Port. : + 33(0) 6 03 86 59 55 Fax : + 33(0) 1 76 50 67 44 -

www.negobat.com