Yakup KOSER

Je suis dans la vie active depuis 2003. Jusqu'a ce jour, j'ai eu des experiences dans plusieurs differents secteurs comme la logistique, le commerce international, l'enseignement et maintenant depuis 2 ans dans le secteur d'impresison. Grace a notre grande compagnie Omur, grace a sa qualité de travail, je mesuis lancé sans aucune crainte dans le marché européen avec mes experiences passées. Avec une grande compagnie comme Omur et avec mes experiences, je suis pret a répondre aux besoins des acteurs dans ce marché.

Nous sommes prets a développer des collaborations avec des maisons d'édition, des agences de communication, avec des print management, en bref avec toutes les compagnies qui ont besoin de services d'impression.



Mes compétences :

Patience et fidélité

Imprimerie

Impression offset

Appels d'offres