REALISATEUR, MONTEUR, GRAPHISTE

Amoureux de l'image, je réalise, je monte et je sonorise mes propres films d'animations Machinimas en créant le personnage d'Arbalète en silhouette ou en adaptant une histoire de Fritz Lang.

J'ai également réalisé plusieurs émissions, reportages, publicités et making-of.

Je me passionne aussi pour la photo et le graphisme travaillant beaucoup sur photoshop pour mes propres affiches et m'aidant à créer les décors de mes films.



Mes compétences :

Audiovisuel

Cadrage

Montage

Réalisation

Reportage

Montage audio

Animation 2D

Adobe After Effects

Photographie

Adobe Photoshop