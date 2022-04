Yala BEHARY LAUL SIRDER

Je me présente Mme Behary Laul Sirder

Actuellement en Bac Pro Gestion Administration, je souhaiterai intégrer en BTS Assistante de Gestion PMI-PME. Je débute une formation au Greta de Paris à partir du 01/10/2016, et c'est naturellement que je me suis tournée vers la voie de l'apprentissage pour acquérir sur le terrain les bases de mon futur métier.



Les métiers de l’administration m’ont toujours intéressée. Organisée et rigoureuse, je suis certaine d’être faite pour ce métier. De nature combative, j’ai la motivation de réussir.



Dotée d’un bon relationnel, d’une bonne orthographe, j’ai le sens de l’écoute et du service. En effet, un emploi au sein de votre entreprise serait ainsi l'opportunité de me former sur le terrain et d'acquérir les compétences correspondant à mon futur métier, et ainsi de développer mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion du courrier

Gestion des stocks

Traitement de texte

Appels sortants

Microsoft Outlook

Secrétariat

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique