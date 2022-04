Sens de l'objectif entreprise

désire développer mon sens commercial à une échelle plus importante

aime le changement et la nouveauté

adore relevé les défis

capable de gérer et suivre une clientèle.



Mes compétences :

Formation

Marketing

Vendeur

Assurance

Développement commercial

Conseil

Assurance Vie

Négociation commerciale

Prospection commerciale