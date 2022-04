Yalda NIKTAFAR

Titulaire d’un master 2 en didactique des langues et du français à la Nouvelle Sorbonne (Paris 3), j’ai développé diverses compétences notamment dans l’enseignement, à travers une expérience à l’IFRA (L’Institut de Formation Rhône Alpes) en tant que formatrice de FLI (Français langue d’intégration) dispositif de l’OFII (Office Française d’immigration et de l’intégration), au CASNAV (Centre académique pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés et des enfants du voyage) de Paris, des cours à de jeunes immigrés, qu’il s’agisse de cours individuels (cours particuliers) ou en groupe (Diplôme universitaire de la langue française [DULF]). J’ai pu y pratiquer diverses méthodes d’enseignement, élaborer des contenus pédagogiques et m’adapter au public en fonction de leur niveau et besoins.



Mes compétences :

Formation de formateurs

Elaborer et Créer des outils d'enseignement

Enseignement associatif et privé

Enseignement nationale (CASNAV : CLIN, CLA ; GRETA

Responsable de département