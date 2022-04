Yalle Simeon GBOBIA

Ivoirien, 49 ans, chimiste de formation ,technicien supérieur en contrôle qualité, spécialisé dans le domaine du café-cacao,formateur -consultant des agents contrôleurs de produits et des dirigeants de coopératives agricoles

aux techniques d'analyses et aux pratiques préparatoires à la bonne qualité du café et cacao marchand,plus de 20 ans d'expérience dans ladite filière :de la commercialisation intérieure à l'exportation en passant par les usines locales de transformation.

Disposé à apporter mon expertise à tout homme d'affaires désirant investir dans ce domaine;

Maîtrise les spécificités régionales en matières de qualité pour orienter et conseiller les industriels .