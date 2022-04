Yamani CHAFIK

La Société SOJANET représentée par moi même s’occupe de toute la vie qui se déroule autour du Jardinage et nettoyage des établissements professionnelles et domestiques. Cela comprend non seulement l'ensemble de l'aménagement et de l'entretien du jardin, mais aussi les terrasses, les allées, les chemins, les trottoirs, les clôtures, y compris le pavage.



"Gazon et espaces verts en particulier sont au centre de mes préoccupations majeures avec une architecture de jardin conçue pour le bien-être et pour conséquence un jardin avec peu d'entretien".



Nous sommes installés à côté de l'aéroport Med V de Casablanca et on compte parmi nos clients plusieurs société à la zone industrielle avec qui nous avons developper depuis 2008 beaucoup de confiance et des engagements clairs pour les accompagner de trouver des solutions personnalisées en fonction de leurs besoins et la nature de leurs espaces.



M. Chafik Yamani

Gérant, SOJANET s.a.r.l.

Tél : 00212 6 61 19 29 07



Mes compétences :

Espace vert

Nettoyage