Yamba Apollinaire KABRE

Voici mes compétences en attendant de vous envoyer en cas de besoin mon CV :

Expert en formation l’ayant développé à travers les techniques de management à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature et dans d’autres écoles supérieures, l’emploi et l’entreprenariat au profit des jeunes et des promoteurs depuis plus d’une vingtaine d’années. Il a ainsi conçu une dizaine de modules de formation avec leurs supports en matière de développement professionnel et personnel. Il a renforcé ses compétences dans l’accompagnement de treize (13) centres régionaux publics de formation professionnelle par le biais d’un important programme de renforcement de la formation professionnelle au Burkina Faso avec l’assistance technique d’experts internationaux chinois pour l’application de l’ingénierie de la formation professionnelle par la mise en œuvre d’un dispositif infrastructurel (construction ou rénovation des centres), l’installation et l’organisation technique des équipements, l’organisation pédagogique de la formation et la description d’un poste de travail en ingénierie et conseil en formation et des compétences associées sans oublier l’élaboration de tableaux de bord de douze (12) centres construits ou rénovés. L’élaboration de Termes De Références (TDR) de plusieurs études et séminaires ont permis préalablement de mieux faire connaitre l’environnement de la formation professionnelle. Il a aussi contribué à la restructuration de structures de formation professionnelle et d’emploi. Il a contribué à la conception de programmes d’emploi dont certains s’exécutent toujours. Il a introduit la modernisation dans la gestion de treize (13) bureaux régionaux de l’emploi avec l’assistance d’un consultant international tunisien qui a écrit à cet effet un document à trois (3) volets sur l’emploi ‘’Objectif, place et contenu des procédures de traitement de la demande d’emploi’’, ‘’Référentiel de l’emploi salarié et de la relation avec les entreprises’’ et ‘’Référentiel de l’emploi indépendant et accompagnement des promoteurs’’. Il a également animé plusieurs conférences et séminaires de formation en emploi et en entreprenariat. Il a en outre diagnostiqué quatre (04) sociétés qui ont abouti à leur fusion. Par ailleurs le diagnostic de la Caisse des Jeunes pour la Promotion de l’Emploi (CJPE) a permis la création d’un service de marketing en son sein. En plus, l’analyse du système de gestion des unités économiques de l’Association des Jeunes de Djibo a nécessité une réorganisation de trois (3) boutiques commerciales.