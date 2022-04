Yamba ZANGRE

Je suis le responsable de ENGELEC. Le métier de l'électricité m'a séduit depuis le lycée. En 1993 je fais mes premiers pas dans une entreprise française dénommée S.O.S DÉPANNAGE à Ouagadougou. En 1996 je fais mon entrée dans une grande entreprise du pays dénommée Sol Confort & Décor et j'ai bien profité suivre les travaux d'électricité. J'ai suivi beaucoup de séances de formation de perfectionnement et de recyclage au Centre Autrichien de Ouagadougou. Je suis membre de l'Organisation des Professionnels de l’Électricité (OPEL). Actuellement ENGELEC conjugue électricité et énergie renouvelable.



Mes compétences :

Numérisation et Montage Audio & Video

Electricité bâtiment & Energies renouvelables

Froid & climatisation