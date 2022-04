Je me nomme SOMDA Yambèdar Marc.J'ai un diplome de Technicien en Gestion Urbaine/ Aménagsite/ (BAC D + 3).En qualité de Gestinnaire Urbain, j'ai des qualifications en conception, réalisation, maintenance, gestion et exploitation dans les domaines suivants: Batiment,Voirie, VRD, Eau Déchets et Développementn Local. J'ai des compétances e communication et animation, et je suis disposé à travailler en équipe.