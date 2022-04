Yamdjeu Yamdjeu LUDOVIC

Je ne nomme Ludovic YAMDJEU, j'ai 28 ans, célibataire. Je suis titulaire d'une Maitrise en Droit des Affaires OHADA depuis 2009. Actuellement j'occupe la fonction de Directeur Administratif et Financier dans Les ETS BOBBY AUTO (concessionnaire de véhicule d'occasion faisant dans la vente et la location et prestations de service) situé à Yaoundé Montée Ane rouge. Mon travail consiste à négocier les contrats de vente et location, rédiger les dits contrats, gérer le personnel (les chauffeurs), gérer la fiscalité de l'entreprise par le paiement des impots. j'occupe cette fonction depuis 2010. Je suis travailleur, douer des qualités d'organisation, de rigueur dans le travail.



Mes compétences :

Titulaire du permis de conduire de catégorie B

Initier à l'outil informatique

Former en 2009 comme Agent Sécurité Insendie par l