Yameogo FULGENCE

Je sui un homme très actif dans tout les domaines je me lance dans toutes les activités ki me tienne a coeur suis très sociable gentil compréhensif toujours prè a avance toujours optimiste jaime les amis le cinema les voyages les sorties de detente en groupe j'adore travailler jaime oci faire le show et je me consacre oci a la famille surtout a ma mère qui m'a mis o monde.j'adore oci la tele et j'aimerai etre un homme puissant dans la vie demain.j'aimerai bocou aider les pauvres oci les orphelins et veuve comme moi meme je suis orphelin de père j'aimerai aider les otres demain si dieu me donne le pouvoir de les aider.JE crois fermement à ce que dieu fait pour nous tout un chacun et sachez que chaque jour est une vie et chaque vie est une lutte et dans cette lutte sachez kon peu sortir victorieux ou malheureux kelken soit lekel c'est Dieu ki es toujours fort il sait pourkoi c'es ainsi courage pour la vie tout ne peu pa etre rose la vie es une lutte

Que Dieu le père nous purifie et grandi notre foi en lui et bénis toutes chose en son temps amen!!!!!!!!!!!!!!!!!



FULBI LE SAGE



