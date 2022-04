Yamina BENAYED

Au sein d'une structure spécialisée dans la commercialisation du matériel informatique et les fournitures bureautique, j'occupe le poste de responsable Commercial et Administratif qui gère une équipe de quatre technico-commercial ayant nécessairement un profil Professionnel , essayant de promouvoir l'image de marque des produits représentés par notre Société, faire le démarchage commerciale du produit avec

tous ces atouts et points forts( design, élégance, robustesse, qualité, performance..., stabilité du système)

Nous organisons des Événements en intra showroom ou en extra (démo, foire, séminaires...) Nous conseillons, aidons nos visiteurs à faire leur choix, nous assistons et nous fournissons la maintenance de nos produits vendus...





Mes compétences :

Motivation

Négociation commerciale

Vente

Accueil

Organisation du travail