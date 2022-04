Yamina Benguigui, quand la passion, l’engagement et le cinéma se rencontrent





Le 9 avril 1957 à Lille naît Yamina Benguigui, réalisatrice, productrice et écrivain d’origine algérienne. Pour elle, le passé constitue un « vecteur fondamental pour restaurer une identité tronquée ». Elle a réalisé de nombreux documentaires, diverses émissions et une multitude de films abordant des sujets épineux autour de la question de l’immigration. Sa détermination et son engagement ont peu à peu construit sa légende dans le monde du documentaire, une légende qui repose sur la libération de la parole des autres pour faire entendre la sienne, une voix engagée contre le sexisme et les discriminations. Yamina Benguigui veut faire évoluer les mentalités en interpellant les pouvoirs publics et l’opinion sur la nécessité de «décoloniser les imaginaires» : c’est cela pour elle un film engagé, un film qui fait débat.



Yamina Benguigui a d’abord été assistante-réalisatrice auprès de Jean-Daniel Pollet avant de co-fonder, avec Rachid Bouchareb, la société de production Raya Films. Ensemble, ils ont conçu et produit des émissions culturelles comme « Le petit Chartier », « Rai » ou encore « Kassav ». La carrière audiovisuelle de Yamina Benguigui est également marquée par les émissions comme « Rencontre » sur France 3, « Place de la République » sur France 2 ou encore « Rai » : à la croisée des cultures, le dialogue et, toujours, le débat.



Yamina Benguigui n’est pas uniquement une cinéaste. Elle est aussi une femme politique qui tient un discours engagé fondé sur des valeurs humanistes universelles qui respectent la singularité de chacun. Elle s’implique dans de nombreuses associations, organismes et fondations, dont la Fondation France Liberté : elle réalisera des films pour Danièle Mitterrand qui lui présentera Nelson Mandela. A cette occasion Yamina Benguigui filmera Nelson Mandela.



Yamina Benguigui a été élue conseillère municipale dans le XXe arrondissement de Paris et maire adjointe du Conseil de Paris en charge de la lutte contre les discriminations de 2008 à 2012, avant d’être nommée ministre déléguée en charge de la Francophonie et Représentante personnelle du Président de la République Française pour la Francophonie.



Yamina Benguigui a initié en 2012 le premier Forum Mondial des Femmes Francophones dont la deuxième édition s'est déroulée en 2014 à Kinshasa.





