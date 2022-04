Yamina BENMEZAI

Formation:

• Diplôme : Ingénieur d’état en génie civil, Option construction civile et industrielle, Juin 1998 Université des Sciences et de la Technologie « Houari Boumediene »

• Formation professionnelle, au sein de l'Institut Algérien de Normalisation IANOR, sur :



• ISO 9000

• ISO 9001

• Stage ((Auditeur Qualité interne)) février 2003, animé par Le Directeur Général - Société ADAPTE Jean Claude Chauvaeau



• Formation Auditeur interne : la formation est compose des 07 ateliers Suivants :

Audit interne Généralité, les outils de l’audit interne, Méthodologie de

L’Audit interne, Communication en Audit interne, Rapport d’audit

Interne, Audit social, Audit comptable et Financier.



• Juin 2010 : Obtention du Certificat du Responsable d’audit des systèmes de management la Qualité selon le référentiel international IRCA.

• Depuis Avril 2011, Je suis en poste graduation Master international francophone des métiers de la formation

• Depuis Avril 2011 , Master international francophone des métiers de la formation: formation des formateurs en milieu de l’entreprise des collectivités et services





Expérience :

• Juillet 1998 jusqu’à Décembre 1999 : Ingénieur en génie civil au sein de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monument historique ;



• Mars 2000 jusqu’à avril 2003 : Ingénieur en génie civil au sein de l'Institut Algérien Normalisation ((IANOR)) ;





• Avril 2003 jusqu’ septembre 2007 : Ingénieur en génie civil, Assistante du RMQ et auditeur interne au sein de L’Entreprise nationale de l’hydraulique (ENHYD) devenue STUCKY- ENHYD suite au partenariat avec STUCKY Suisse ;



• Avril 2008 jusqu’ à aujourd’hui Responsable Management Qualité au Sein du Centre d’Etude et de Réalisation en Urbanisme (URBOR)

• Consultante cher Bahia Consulting comme Responsable d’audit des systèmes management qualité ( audits : SOTREFIT, KNAUF, NUTRIMAG et KAPACHIM)

Langues : Français, Arabe, Anglais



Maîtrise de logiciel : Auto CAD, MS Project, STAAD III, Map-Info



Pendant cette période, j’ai participé dans les projets suivants :



• -Etude d’avant projet détaillé, génie civil, de l’aménagement hydro agricole du périmètre de l’ISSER.

• -Etude d’avant projet détaillé, génie civil, de la station de lagunage de la ville d’ILLIZI

• -Etude du dossier d’appel d’offre, génie civil, du système d’épuration par lagunage des rejets de SIDI SAFI .

• Etude de transfert de l’alimentation en eau potable Bouberek - Boumerdes (dossier d’exécution et dossier d’appel d’offre)

• Etude de l’alimentation en eau potable du couloir AIN FEKAN- TIGHENIF à partir du barrage d’OUIZERT (dossier d’exécution et dossier d’appel d’offre)



• Etude D’UN système d’épuration par lagunage des rejets de CHARF EL AIN (avant projet détaillé)

• Etude de raccordement de la station de dessalement de CAP DJINET (AVANT PROJET SOMMAIRE)

• Etude d’Avant projet détaillé de l’alimentation en eau potable de Tamanrasset à partir de In Salah

• Etude de Captage des sources de Oued Chiffra

• Etude de la station d’épuration de la ville d’AKBOU

• Etude de la station d’épuration de la ville de TAZMALT

• Etude de faisabilité de BOC Site de CHEBABTA

• Auditeur et pilote de des processus au niveau de l’entreprise.



Avril 2008 jusqu’ à aujourd’hui Responsable Management Qualité au

Sein du Centre d’Etude et de Réalisation en Urbanisme (URBOR) chargé de :



• Définir la méthodologie d’implantation et d’amélioration du Système management Qualité;

• Définir la politique et les objectifs qualités en collaboration avec la D