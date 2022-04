Yamina BOUAZIZ

J'ai commencé à travailler dans le secrétariat à 17 ans avec un niveau du Bac (1965)à l'aviation civile à Alger. Je suis allée ensuite dans une société nationale (Sonitex) que j'ai du quitter pour élever mes enfants. Arrêt de travail durant "23 ans" . J'ai repris à l'ONU pendant quelques années, mais en tant que vacataire vu mon âge. J'ai fais différentes agences de l'ONU Alger(FNUAP,PNUD,BIT, PAM,ONUDI). Depuis 2003, je me suis stabilisée dans le cabinet d'avocats associés où je suis employée sous CDI.



Depuis des années, j'ai en tête un projet que je rêve de réaliser un jour et pourquoi pas en faire une entreprise de familiale si je trouve l'aide nécessaire. Pour le concrétiser il me faudrait d'abord trouver le local (villa avec jardin pour les enfants, mais que ce soit en location ou en vente, les prix sont exorbitants), trouver un appui financier pour démarrer et se mettre au travail pour venir en aide à toutes les mamans qui ont besoin d'un peu ou de beaucoup de liberté pour elles-mêmes.

Je garde l'espoir de trouver quelqu'un pour me motiver et aboutir à la réalisation de ce projet.