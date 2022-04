Cadre a la banque d'algerie, direction du contorle des changes, chargee du:

- suivi des operations du commerce exterieur (importation), du contentieux et des decisions de justice.

- instruire les banques et les operateurs economiques, dans le cadre reglementaire.

- controle et suivi des declarations mensuelles inherentes aux operations du commerce exterieur,deposees par les banques cf a la reglementation des changes en vigueur.

- contrôle de banques sur place.