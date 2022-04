Yamina LASLI

Les années passés dans le management et en tant que chargé de la formation où j'ai pu découvrir la multiplicité des problématiques internes dans de nombreux domaines (management, , relation commerciale, développement personnel). J'ai, d'autre part, pu développer mes capacités d'adaptation, mon aisance relationnelle ainsi que mon sens de l'analyse. Mes acquis et connaissances me conduisent aujourd'hui à souhaiter intégrer un projet de développement des compétences à long terme, de conduite du changement, et d'amélioration de la performance des personnes et des équipes, dans un environnement de travail international et stimulant.