Yamina MELLAL

Je suis une personne dynamique.serieuse et a l ecoute des enfants..j aime veiller a leur bien etre..j ai plus de 20 ans d experience avec les enfants..j ai travaille en tant qu animatrice pour le temps periscolaire et les gouters..j ai aussi ete intervenante pour l etude ...pour la mairie de charenton le pont et pour la mairie de saint maurice..j ai aussi ete nounou(sortie d ecole..baby sitting ..sortie de creche et aide aux devoirs)..je suis passionnee par ce que je fais...