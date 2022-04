Yamina MERNIZ

Bonjour,



Investie depuis 2007 dans l'animation auprès des personnes âgées, j'ai réalisé plusieurs stages au sein de différentes structures (EHPAD, CLIC).

J'ai développé des compétences dans le domaine de la coordination et de l'animation. Au sein d'une MAEPA, j'ai assuré l'élaboration du programme d'animation, des planning d'interventions des AMP, des aides-soignantes et le suivi budgétaire. Au cours de cette mission, j'ai été chargée d'organiser et de conduire les réunions avec le personnel et les bénévoles. L'accueil des familles dans le cadre des projets d'admission m'a permis de connaître les spécificités du public âgé.

Aujourd'hui, je conforte mes connaisances en travaillant avec une Directrice de CLIC de façon ponctuelle.