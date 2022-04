Yamina REMICHI

Bonjour bientôt diplômée d'un doctorat sociologie des politiques publiques spécialiste sur les questions de responsabilité sociale des entreprises et des collectivités territoriales concernant le volet diversité et GRH lutte contre les discriminations, je suis à la recherche de postes dans le milieu prive en tant que responsable, directrice du pôle diversité, lutte contre les discriminations égalité des chances. Inséré dans le milieu académique j'ai pu intervenir au niveau international sur ces questions, donner des cours et des formations auprès d'associations et de professionnels, je suis également à la recherche de ce type de missions.