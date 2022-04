Yamine BENSAILI

Diplômé d'un baccalauréat science économique et sociale spécialité économie approfondie j'ai un parcours de formation assez atypique car j'ai choisi par la suite de valider un brevet de technicien supérieur Management des unités commerciales et dans la foulée j'ai opté pour un DUT Gestion des entreprises et des Administrations option Management des organisations. En trois années consécutives j'ai pu donc acquérir deux diplômes et ainsi me familiariser avec les outils de gestion qu'une entité détient dans son patrimoine.



Aujourd'hui je suis une formation très valorisante. La Licence professionnel Management des Organisations spécialité développement transfrontalier des PME m'a permis d'élargir encore mon autonomie dans les processus d'élaboration de différentes stratégies qui permettent le bon fonctionnement d'une entreprise dans sa globalité.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Stratégie de communication

Création de site web

Adobe InDesign CS5

Logistique

Marketing stratégique

Gestion financière

Management

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Analyse financière