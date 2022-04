Yamna AIT HAMOU OU BRAHIM

Titulaire d’un diplôme ingénieur d’état en < < Génie Des Procédés Industriels > > , de l’Ecole Mohammadia d'Ingénieurs -Rabat-.

Au cours de cette formation et de mes stages, j’ai pu acquérir des connaissances scientifiques, techniques et économiques nécessaires dans le domaine d’ingénierie des procédés industriels et énergétiques ainsi les aspects de la gestion et du management des processus, production, qualité, sécurité et environnement.

Je maîtrise parfaitement les opérations unitaires et plus particulièrement la connaissance approfondie des phénomènes intervenant dans les opérations de transformation et traitement de matière d’une manière générale en tenant compte de l’aspect énergie, environnement, qualité et sécurité.La modélisation et la simulation des phénomènes, ainsi que le dimensionnement des équipements industriels.



Mes compétences :

Opérations unitaires

QSE

Chimie

Qualité

Dimensionnement des instalations industriels

Dynamique et commande

Industrie

Traitement des eaux