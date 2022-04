Yamna AZZOUZ

Bonjour, je suis une jeune diplômé d'un BTS technico commercial et recherche activement du travail en tant que conseillère de vente. Dotée d'une force de négociation et à l'aise avec les langues étrangères notamment l'anglais, l'arabe, l'italien et quelques notions d'espagnol, je ferais mon possible afin de conseiller les clients venant des quatre coins du monde.