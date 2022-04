Yamna HADDOUCHE

Attachée interministérielle de l'Etat , juriste formation en droit privé mention carrières judiciaires et sciences criminelles, diplômée en Master 2 de gestion des administrations publiques et d'un DESS en défense et sécurité, après une expérience au ministère de l'intérieur, j'ai acquis une expertise en droit de la commande publique au sein d'établissement publics internationaux et université, par la suite je me suis orientée dans le domaine des ressources humaines au sein d'un établissement universitaire important.



Mes compétences :

Gestion du risque

Force de proposition

Conseil juridique

Juridique

Travail en équipe

Rigueur

Capacité à rendre compte

Droit administratif

Droit des marchés publics

Droit de la fonction publique

Ressources humaines

Droit du travail

Travail collaboratif avec plusieurs partenaires et

Rédaction de documents et notes juridiques

Écoute et analyse des besoins

Veille et recherches juridiques

Flexibilité

Loyauté

Probité

Autonomie professionnelle

Adaptabilité

Esprit d'analyse et de synthèse

Respect des délais

Réactivité