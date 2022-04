Yamnaine AISSA

Je suis Ingénieur d’Etat en Travaux Publics sortis de l’Ecole National des Travaux Publics (ENTP d’Alger) Promotion (2005), ce jour avec plus de 05 ans d’expérience principalement dans le domaine d’engineering (tracé pipeline) , Travaux Publics et Métré pour la réalisation des projets pétroliers (Usines et Pipelines), le contrôle et suivi technique des ouvrages avec leur conformité par apport aux plans d’exécution, « Ci joint CV détaillé ».

Confronté à la réalité du terrain mon expérience m’a permis à développer un sens aigu des priorités, avec une maitrises des différent logiciels recommandée pour ce domaine tel que : -AUTOCAD, COVADIS, PISTE 5, Microsoft office.



Mes compétences :

Conception

gaz

Génie civil

Petrol

Pipelines

Réalisation

Supervision

terrassements