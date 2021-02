Yan Baczkowski a une vasteexpérience dans les secteurs du tourisme, des loisirs, et de l’aviation,fournissant aux clients de l’Europe et des Amériques des solutions dedéveloppement économique et de marketing. Yan a les capacités d’anticiper et des’adapter aux besoins du client dans un environnement global changeant.



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Central Venous Pressure

WordPress

Office Suite

Microsoft Windows

Macromedia Dreamweaver

Joomla!

Java

Audit

Apple MacOS

ASPEN