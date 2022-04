Yan BELLAUNAY

Notre société est spécialisée dans la mesure tridimensionnelle géométrique et surfacique.

Nous intervenons, dans notre laboratoire ou sur site, auprès de nos clients dans le cadre de :



• CONSEIL: pré-étude, revue de projet, plan de formation, investissement de moyens de mesure, définition de protocole de mesure, … .

• FORMATION: Notre centre de formation sur la métrologie (lecture de plan, cotation, contrôle dimensionnel standard et 3D, logiciel MITUTOYO …) est à votre écoute pour répondre à vos demandes.

• CONTRÔLE ET NUMERISATION: Assistance au développement de pièces industrielles de toute nature (plastique, acier, carbone, …) et de tout secteur d’activité (EI, DVI, PPAP, …), de validation de transfert, de capabilité, de suivi de process, … .

• PROGRAMMATION SPECIFIQUE: Développement de programmes de mesure sous environnement MITUTOYO pour installation sur site client avec validation R&R, possibilité d’étude et de réalisation de posages spécifiques pour le contrôle 3D



Suite à un changement de direction en 2014, le site connaît une croissance annuelle à 2 chiffres. Après avoir investi dans le matériel et optimiser l'ensemble des processus, notre développement passe par le recrutement à court terme d'un technicien métrologue 3D compétent et motivé.



