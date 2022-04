Yan BOFETTI

Nous connaissons tous dans notre vie des phases en matière de développement personnel et professionnel. Ces phases sont rythmées par des instants de profondes réflexions qui nous poussent à remettre en question notre situation personnelle présente. Puis, vient le moment ou l’on comprend qu’un changement doit intervenir si l’on veut que les choses changent.



Bien souvent, il est difficile de déterminer quel sera le moment opportun pour se lancer. A quelle occasion plutôt qu’une autre il est temps d’opérer ce changement qui vous permettra de vous engager sur une nouvelle voie de votre évolution personnelle et professionnelle.



Il en va de même pour tout chef d’entreprise qui doit assurer l’avenir de sa société. Il est important qu’un travail de planification soit effectué en amont afin de préparer ainsi votre avenir et l’avenir de votre entreprise, en identifiant les porteurs de potentiel de votre entreprise et en permettant l’émergence des managers de demain.



Kairos-rh est là pour vous soutenir dans cette réflexion, mais pas seulement. Nous sommes là également pour vous soutenir tout au long de cette phase de changement ainsi que dans la mise en place d’outils permettant de planifier et gérer votre structure pour l’avenir.



Mes compétences :

Développement personnel

Droit du travail

Développement RH

Développement des compétences

Animation de formations

Coaching de cadres

Coaching individuel

Coaching de dirigeants

Conseil en recrutement

Conseil en management

Conseil RH