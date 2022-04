Yan CABARETIER

Titulaire d'un BTSA technico commercial "grumes et bois" enseignant les techniques de commercialisation de bois d'œuvres et dérivés.



J'ai ensuite intégré la société ROUX SA dans laquelle j'ai débuté en tant que responsable de scierie et commis de coupes pour ensuite m'occuper d'une partie de la production de bâtons ronds et du management d'une trentaine de personnes.



Ensuite, j'ai été embauché dans le groupe Wolseley France chez RESAU PRO en tant que chef d'un dépôt de matériaux de construction déficitaire afin de le redynamiser ce qui fut fait au bout d'un an,celui ci repassa au vert pour atteindre 80 KE de résultat en trois ans.

Après une formation de plus d'un an "ATOUT MANAGER" on m'a donné la direction de deux dépôts que j'ai conduit avec succès pendant 6ans pour finir en plus chef des ventes des commerciaux de mon secteur soit 6 ATC pour les encadrer et les coacher.



Je suis dynamique , fédérateur d'équipes, j' adore relever les défits les plus fous et j'ai de réelles facilités en communication.

Mon sens du commerce est également très marqué.



Je fais également du triathlon ce qui en dit long sur ma motivation dans mes objectifs.



Ces atouts seront une arme décisive pour la réussite d'un nouveau challenge .



Mes compétences :

Fédérateur d'équipe