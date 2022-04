Yan DAGALLIER

Je m’appelle Yan Zhai-Dagallier, je viens de Pékin et j’habite en France depuis mon mariage avec un français. J’ai suivi un Master de business et d’économie internationale en Hollande après avoir étudié la langue et la littérature anglaise au niveau bac+4 en Chine. Je maitrise parfaitement le chinois, ma langue maternelle, et l’anglais, ma langue d’étude.



Je suis ponctuelle, autonomie, débrouillarde, appliquée dans mon travail et je suis optimiste. J’aime bien communiquer avec les autres et je suis habituée à travailler dans une équipe internationale. De plus, je m’intéresse particulièrement à la mode.



Mes compétences :

Achats

Anglais

Autonomie

Chine

Chinois

Economie

facturation