Yan DAUTHIER MILLOT

J’ai une double compétence en comptabilité/finance et en gestion des risques.



Après quatre ans en cabinet d’audit et d’expertise, je me suis dirigé vers l’entreprise où j’ai pu exercer mes responsabilités au contact direct de la direction.

Mes quinze années d’expérience, et mes compétences me permettent d’intervenir sur l’ensemble des aspects liés à la gestion de l’entreprise.

En véritable business partner, j’accompagne la direction sur les choix stratégiques et apporte conseil et support aux managers.



Mes expériences m’ont permis de développer :

• Une vision opérationnelle et stratégique de la fonction finance

• Une connaissance approfondie de l’entreprise dans différents types d’organisations et de secteurs d’activité

• De très bonnes qualités d’organisation, de synthèse, d’écoute et d’anticipation

• Un goût pour les projets transverses



Mes compétences :

Anglais

Audit

Consolidation

Contrôle interne

IFRS

Management

Management des risques

SAP

Contrôle de gestion

Budget et Controlling

Gestion de projet

Reporting financier

Gestion financière et comptable

Strategy

Gestion du risque

Stratégie

Conduite du changement