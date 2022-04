Yan DUCHAYNE

D'abord étudiant en ergonomie cognitive, j'ai acquis une bonne expérience dans la conception d'interfaces homme machine.



Actif sur le web depuis l'adolescence, et intéressé par la programmation, j'avais déjà conçu des sites web avant ma formation grâce à les logiciels de création de sites de type WYSIWYG, Dreamweaver et FrontPage.



En 2016, afin de me spécialiser dans ce domaine, j'ai suivi une formation professionnelle "Développeur Web" dans laquelle j'ai appris à coder en HTML, CSS, PHP, Javascript et SQL.



En Janvier 2017, j'ai effectué un stage dans une agence web toulousaine : "Velcome SEO" pour laquelle j'ai créé et modifié des thèmes sur les CMS Wordpress et PrestaShop. J'ai aussi participé à diverses missions, telles que la mise à jour de sites web ou la création de contenus pour certains clients.



En Février de cette année j'ai passé le diplôme "développeur logiciel" (niveau BTS). Je continue d'exercer et d'apprendre de manière autonome sur mon site http://duchayne.com



Mes compétences :

HTML 5

SQL

CSS 3

JQuery

Bootstrap

PHP 5

JavaScript

Adobe Photoshop