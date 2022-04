Yan DUPEYRE

Mon parcours professionnel m'a permis de développer des compétences liées aux différents maillons de la chaîne logistique:



- Établissement Schéma Directeur performant

- Rationalisation des stocks et des approvisionnements pour augmenter les marges

- Management de projets internationaux

- Management d’équipes multiculturelles (10 à 30 collaborateurs)

- Réparti les responsabilités et met en place les structures dans l’entreprise

- Contrôle de gestion multi sites et multiculturel

- Communique efficacement avec transparence, y compris en situation de crise



Fort de ces compétences, je vous accompagne dans vos projets. En tant que Consultant mon ambition est de participer à la construction et au développement de votre entreprise.



> > Mes atouts ? Ma capacité d’adaptation et ma flexibilité face au changement comptent parmi mes compétences principales.



> > Ma différence ? Mon expérience dans des environnements, exigeants en termes de qualité et sécurité (High tech, Santé, Automotive, Agro-alimentaire, Luxe) et internationaux.



Je suis certifié Green Belt Lean 6 Sigma (Juin 2014) et en Kanban / Synchronisation des flux (Mars 2014)



Mes compétences :

Management

Gestion de projets

Supply chain management

Transports

Gestion du changement

Logistique internationale

Achats

Recherche scientifique

Gestion des stocks et approvisionnement

Formation professionnelle

SAP R/3