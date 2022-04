Yan FOMAN NSANDASON

J ' ai suivi une formation universitaire et pluridisciplinaire ( Science Politique et Rélations Internationales, Administration Economique et Sociale, Etudes Bancaires ) et maintenant,....des Etudes Supérieures en Metaphysics and Holistic Sciences , dispensées par une Université Americaine.



A l heure actuelle, je travaille chez Groupe Prévoir,

Compagnie d' Assurances des Personnes.



Bienque je n' aie pas trouvé ma "NICHE EPANOUISSANTE" ici dans cette Compagnie,

je m 'engage très activement aux diverses instances représentatives du Personnel.