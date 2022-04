Yan FOURNIER

Spécialités:

Ingénieur spécialisé dans les projets de développement d'activité industrielle en particulier à l'export

Gestion de centre de profit et management.

Direction PME industrielle



Savoir faire technique :

Maintenance industrielle / chaudronnerie / mécanique

Systèmes de production et de fabrication, Interventions et construction de site industriel, achat et installation d'équipements, mise en service. Procédures qualité, Documents de suivi de production.

Comptabilité, RH, commercial et gestion d'affaires.

Management d'atelier, management de la supply-chain. Reporting financier,( bilan, compte de résultats), / langues : français, anglais (courant), chinois (débutant)



Mes compétences :

Achats

Asie

Chine

Lean

Logistics

Logistique

Management

Production

Sourcing

Supply chain

Supply Chain Management

Technique