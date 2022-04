Après un parcours de 30 ans dans le secteur de la construction où j’ai mené des actions d’études, de suivi de projets et de coordination de travaux, j’ai créé ma société .

J’ai développé un réseau d’entreprises qualifiées tout corps d’état .

Avec un seul et unique interlocuteur, nous pouvons ainsi répondre aux besoins variés de nos clients et les satisfaire par rapport aux projets et prestations souhaitées.

Nous intervenons aussi bien pour des travaux de rénovation, d’extension et de construction aussi bien pour une clientèle de particuliers que de professionnels (Biens concernés: Maisons individuelles - Appartements - Locaux Professionnels - Espaces commerciaux - Bâtiments industriels - Espaces tertiaires).

Nous développons également des accords de partenariats nationaux avec des fournisseurs du secteur de la construction qui nous permets de faire bénéficier de conditions tarifaires compétitives à nos clients .

Les avantages de notre concours afin de :

Préparer et formaliser vos projets.

Estimer le budget des travaux à réaliser.

Déposer votre déclaration préalable de travaux ou votre permis de construire.

Rechercher, sélectionner des entreprises adaptées pour la réalisation de vos différentes prestations travaux.

Proposer des entreprises référencées selon la charte ACTION TRAVAUX 69

Réaliser les consultations entreprises

Evaluer et comparer les propositions financières obtenues,

Finaliser le devis de l'entreprise retenue.

Obtenir des devis au juste prix

Vous remettre les devis dans les délais annoncés.

Avec un interlocuteur unique au service de votre projet.

Vous souhaitez réaliser des travaux ou vous pensez qu’il serait intéressant de réunir nos expertises pour développer notre activité respective, n’hésitez pas à me contacter.

SAS ACTION TRAVAUX 69

SIRET : 798 684 726 00010

RSAC LYON 798 684 726

SAS au capital de 3 000€



www.action-travaux69.fr - Espace numérique en cours de construction ( sept.-oct. 2015)



Mobile : 06 68 08 91 37

actiontravaux69@gmail.com





Type de projets : Rénovation, Agencement Intérieur & Extérieur, Aménagement de Combles, Extension/Agrandissement, Surélévation, Construction, Décoration, Salles de Bains, Cuisine, Piscine, Véranda, Garage, Terrasse, Economie d'Energie







Mes compétences :

Recetteur

Coordination de projet

Habilitation electrique

SPS

Conducteur travaux

Audit

Planification

Gestion de projets

Étude de prix

Conduite de projet

Etudes de prix

Conduite de travaux

CCTP

Conduite de projets

Fibres optiques

Sécurité

Management

Chargé d'affaires