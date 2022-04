Yan GUILON

Par ce qu’il est important pour nous de privilégier les rapports humains,

Parce qu’il est important pour vous d’être accompagner par un professionnel de l’immobilier dans l’investissement d’une vie, nous vous proposons nos services :



• Un rendez vous personnalisé, afin de déterminer ensemble vos besoins, de cibler au plus juste vos attentes et donc d’aller à l’essentiel, votre acquisition.

• Des commissions d’agence raisonnables

• Nous estimons que vous n’avez pas à payer des frais liés à une vitrine, notre souhait est de ne pas nous implanter sur rue. Et pourtant, cela ne nous empêche pas d’être proche de vous.

• Un véritable accompagnement en toute sécurité

• Un minimum de contraintes administratives et juridiques pour vous.

De l’étude de faisabilité, en passant par le compromis de vente chez un notaire, jusqu’à l’acte authentique, voire au-delà (mise en relation avec des artisans avec qui nous travaillons en toute confiance, constructeurs, …).



Nous ferons tout pour que cette transaction se passe dans les meilleures conditions et aboutisse.

Un réseau relationnel réactif

Nous avons tissé un réseau local d’indépendants pour une mise en relation rapide entre vendeurs et acquéreurs.

Qualitatif et non quantitatif

La « collection de mandat » ne fait pas partie de notre philosophie.

Cet état d’esprit nous autorise à vous accorder plus de temps et de moyens.





Mes compétences :

Vente

Conseil

Immobilier