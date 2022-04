Yan-Marie MINTSA

Master Management et Stratégies d'Entreprise à l'ENACO (en cours)

Licencié en Commerce et Distribution à l'UCAC,

Commercial (stagiaire) à Matiasat System,

Ex-stagiaire aux Aéroports Du Cameroun (ADC) et à IT-Center,

Animé d'un esprit d'initiative et d'apprentissage,

Sens élevé du défi,

Passioné de lecture et d'émissions politique,économique et sportives

Adepte du jeux d'échecs, tennis de table et de jogging.



Mes compétences :

Evènementiels privés ou publics

Étude de marché

Communication externe

Gestion de la force de vente

Prospection commerciale

Vente

Prospection