Je suis Yan MATOUALA, jeune diplômé en Informatique de Gestion notamment en Réseau. Titulaire d'une Licence en Informatique de Gestion au Centre de Formation Informatique au sein du Centre d’Information et de la Recherche de l’Armée et de la Sécurité (CFI-CIRAS) de Brazzaville. Je suis donc à la recherche d'un emploie notamment dans mon domaine de préférence qui est l'informatique.



Mes compétences :

OSPF (Open Shortest Path First)

OSI

Linux Red Hat

Linux

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Dynamic Host Control protocol