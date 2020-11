Yan MOUNISSENS

Après 25 ans de carrière en tant que manager au service de compagnie d'assurance , banque et groupe financier de prestige dans le cadre du réseau courtage , j'ai enfin décidé d'apporter mon expérience professionnelle , mes compétences et mon savoir faire au profit et service de mes clients .



-FORMATIONS & ETUDES -

A.A.M BUSINESS SCHOOL :

stratégie et gestion d'actifs financiers , gestion de patrimoine .

CEGOS & LELLOUCHE CONSULTANT :

Apprendre à faire de la formation - management commercial - Développement de la performance commerciale - La communication - Programme neuro-linguistique et étude comportementale .

STAGE D'INSPECTEUR & MANAGER :

Dans divers compagnies d'assurances iard et vie , banques et groupes financiers .

UNIVERSITE A.G.F certifiée ENASS

LYCEE PRIVEE DU BOUSCAT - BAC C

CONSERVATOIR DE BORDEAUX & UNIVERSITE DE JAZZ (basse & contrebasse)



Mes compétences :

Management

ASSURANCE

Courtage

Conseil

Finance

Audit

Gestion

Gestion de patrimoine