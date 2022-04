Bonjour !



Je suis Yana Kouznetsova, fondatrice de l'agence d'architecture d'intérieur et de design. L'agence Yana.K comporte trois collaborateurs issus d'expériences riches et éclectiques. Spécialisés dans l’agencement des espaces privés et professionnelles.



Nous proposons une prestation "clé en main" pour l'ensemble de votre projet : rénovation, réhabilitation, extension,décoration...



Nous nous appuyons sur un riche réseau d'artisans et fournisseurs afin d'apporter des solutions toujours plus innovantes répondant à vos critères d’exigence et d’économie.



N'hésitez pas à nous contacter.

Nous sommes là pour vous, mobile et curieux de nouveaux projets !!!



Nous vous invitons à consulter notre site:



Mes compétences :

Architecture

Architecture d'intérieur

Création

Création de plan

Décoration

Design

Identité Visuelle

Merchandising

Plan de collection

Stylisme